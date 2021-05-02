Специалисты завершили автоматизацию всех процессов на полигоне РВСН Капустин Яр

Москва, 2 мая. Главный полигон российских РВСН Капустин Яр может работать почти без участия людей благодаря проведенной автоматизации.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что специалисты полностью завершили работы по модернизации полигона. Теперь вся информация об испытаниях стратегических ракет будет автоматически поступать в центральный командный пункт РВСН.

«Измерительный комплекс полигона Капустин Яр переводится на автоматический режим работы с технологиями, минимизирующими задействование личного состава», — сказано в сообщении.

Уточняется, что полигон оснастили современными измерительными средствами и создали там систему информационно-измерительного обеспечения испытаний. Благодаря этому информация о ходе предстартовой подготовки будет поступать в командный пункт в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском завершились масштабные учения РВСН с использованием ПГРК «Ярс». Минобороны России представило уникальные кадры прямо с места проведения маневров.