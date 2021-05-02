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Михаил Ефремов рассказал, как развлекается в колонии

  /   Обновлено: 02 мая 2021 09:58
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал, как развлекается в колонии
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 мая. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, пообщался с журналистами и рассказал о жизни в колонии общего режима.

Почти шесть месяцев прошли с момента заключения Ефремова в тюрьму. Чувствует он себя хорошо: «со знаком плюс», как выразился артист, оценивая свое психологическое состояние. Что касается болезней, то проявляются те недомогания, которые были и до колонии.

В исправительном учреждении есть хорошая медчасть со внимательными врачами, которые дают заключенным освобождение от работ при малейших симптомах недомогания. Об этом журналистам рассказал адвокат Ефремова Петр Хархорин.

Актер заверил, что отбывать наказание в колонии не страшно. Непривычным для осужденного стал строгий распорядок дня, к которому пришлось привыкать почти три месяца. В свободное от работы время Ефремов развлекается, посещая различные мероприятия. Пока актер ничего не пишет и не занимается творчеством.

«Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие. Проводятся в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — цитирует Ефремова «СтарХит».

Ранее состоялось заседание Пресненского суда Москвы, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении Андрея Гаева, обвиняемого в лжесвидетельстве. Прокурор просил признать его виновным, адвокат настаивал на обратном.

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