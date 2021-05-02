Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме

Уфа, 2 мая. Ночной пожар уничтожил бревенчатый дом в Гафурийском районе Башкирии. В ходе тушения спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина жилища.

Сообщение о возгорании в селе Красноусольский поступило на пульт дежурного поздним вечером. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС увидели, что огонь охватил частный дом на двух хозяев. Локализовать открытое горение удалось спустя 15 минут, через некоторое время была объявлена полная ликвидация.

При разборе завалов пожарные нашли мертвого пенсионера, который был владельцем половины здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

В Пермском крае малоимущая семья из восьми человек погибла в результате пожара. Огонь охватил жилой дом на площади 120 квадратных метров, в тушении были задействованы 34 человека и 12 единиц спецтехники, сообщал сайт 360tv.ru.