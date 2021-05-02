Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Происшествия
Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тыс. рублей в Ленобласти
11:02
Технологии
Астронавты успешно покинули спускаемую капсулу Crew Dragon-1
11:00
Общество
Психолог Миллер объяснила, чем опасна дисморфофобия
11:00
Общество
Это не забыть: военный летчик из Тулы поделился воспоминаниями о Великой Отечественной
10:59
Общество
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
10:58
Весь мир
В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана
10:58
Шоу-бизнес
Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфира
10:53
Общество
Японский медик назвал простой способ сделать тело гибким всего за 10 секунд в день
10:52
Общество
Ночью на Москву обрушится около половины месячной нормы осадков
10:47
Шоу-бизнес
Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем
10:45
Политика
Депутат Боярский назвал плюсы сдачи ПЦР-тестов для российских туристов
10:45
Происшествия
Мертвого алкоголика нашли в Невском районе Петербурга
10:37
Происшествия
Петербуржец два года насиловал дочь возлюбленной
10:36
Армия
В NI спрогнозировали исход вооруженного конфликта США с Россией и Китаем
10:34
Общество
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды
10:34
Наука
Грозовые разряды оказались полезны для очищения атмосферы от токсинов
10:33
Наука
Зонд «Паркер» совершил полет на максимально близком расстоянии от Солнца
10:30
Украина
В ДНР на подлете к храму перехватили ударный беспилотник ВСУ
10:25
Происшествия
Погибшие под Мурманском рыбаки нарушили все правила безопасности при выходе в море
10:24
Общество
Петербургские художники раскрасили гигантские яйца в честь Пасхи
Все новости

Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме

Происшествия
Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме
vk.com  /  Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Уфа, 2 мая. Ночной пожар уничтожил бревенчатый дом в Гафурийском районе Башкирии. В ходе тушения спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина жилища.

Сообщение о возгорании в селе Красноусольский поступило на пульт дежурного поздним вечером. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС увидели, что огонь охватил частный дом на двух хозяев. Локализовать открытое горение удалось спустя 15 минут, через некоторое время была объявлена полная ликвидация.

При разборе завалов пожарные нашли мертвого пенсионера, который был владельцем половины здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

В Пермском крае малоимущая семья из восьми человек погибла в результате пожара. Огонь охватил жилой дом на площади 120 квадратных метров, в тушении были задействованы 34 человека и 12 единиц спецтехники, сообщал сайт 360tv.ru.

пожар башкирия смерть
Комментировать
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 178463 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 106152 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 103751 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 37552 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35533 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Происшествия / Житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме
Рейтинг@Mail.ru