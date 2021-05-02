На первомайских демонстрациях во Франции задержали более 30 человек

Париж, 2 мая. Демонстрация в честь Дня международной солидарности труда переросла в столкновения с полицией.

Во время мирного движения профсоюзов к демонстрантам присоединились радикалы. Они заблокировали движение, взрывали петарды, поджигали мусорные баки и кидались в полицейских бутылками с краской и яйцами.

Как сообщает местная пресса, для разгона беспорядков полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уведомил на своей странице в Twitter, что в Париже во время первомайских демонстраций были задержаны 34 человека.

Спецслужбы Франции задержали семь человек по подозрению в терроризме, сообщал ФАН. Операция проводилась в двух регионах страны.