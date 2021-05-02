Политолог Рар объяснил смысл западных санкций в отношении России

Берлин, 2 мая. Позиция западных политиков в отношении бессмысленных антироссийских санкций основывается не на прагматической точке зрения, а на чисто моральной.

Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар. Он назвал бессмысленными западные санкции против России, которые бьют по европейским компаниям так же, как и по российским, передает «Украина.ру».

«Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей. Причем все это делается на каких-то совершенно несерьезных основаниях — никто ж не доказал, что Россия, например, что-то не то делала в гиперпространстве. Это недоказанные домыслы», — подчеркнул Рар.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Москвы запретить въезд на территорию России для восьми европейских чиновников не остановит Евросоюз в борьбе за международное право и демократию.