Все на поле: тренер рассказал о полезном влиянии футбола на организм

Москва, 2 мая. С наступлением теплых дней хочется переместить свои занятия спортом из душного зала на улицу. Многие выбирают футбол: большинство уличных площадок заняты любителями всех возрастов с утра и до вечера. В чем заключается польза самой популярной игры мира рассказал ФАН футбольный тренер Олег Бурмистров.

«Футбол полезен в любом возрасте, играть в него могут практически все. Для пожилых людей или женщин этот спорт тоже подходит: достаточно взять мяч и немного с ним подвигаться, главное — не стесняться. Футбол не только укрепляет иммунитет и повышает выносливость, но и помогает бороться с лишним весом. Регулярные занятия поправят ваш обмен веществ, улучшат сон и психологическое состояние. Для сердца и крови футбол тоже несет пользу, поэтому его нередко рекомендуют врачи», — рассказал специалист.

Ранее стало известно, что «Зенит» может оформить чемпионство в РПЛ в матче против «Локомотива». Матч пройдет на «Газпром-Арене».