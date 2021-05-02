США рассчитывают выиграть конкуренцию с Китаем в XXI веке

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках США усилить взаимодействие с Японией и Южной Кореей для сдерживания Китая в регионе, дипломатических маневрах Вьетнама между Пекином и Токио, борьбе с папуасскими боевиками в Индонезии, противостоянии КНР и Филиппин в Южно-Китайском море, а также столкновениях между армией и вооруженными этническими группировками в Мьянме.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)

В своем первом выступлении в Конгрессе 28 апреля президент США Джо Байден отметил растущее соперничество с Китаем, заявив, что Америке необходимо «выиграть в соревновании 21 века».

Байден подчеркнул, что конфликт с Китаем не является целью Соединенных Штатов и они сохранят «сильное военное присутствие» в Индо-Тихоокеанском регионе «для предотвращения конфликта» по примеру НАТО в Европе.

В свое региональной стратегии США опираются прежде всего на Японию и в меньшей степени на Южную Корею. В отличие от Токио, Сеул пока придерживается более нейтрального подхода в отношении Китая.

С целью согласования своих позиций Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея проведут встречу глав внешнеполитических ведомств в кулуарах саммита министров иностранных дел G7, который пройдет 3-5 мая в Лондоне. Стороны рассчитывают подтвердить тесное сотрудничество по проблеме ядерной и ракетной программы Северной Кореи. Для американцев выстраивание новой политики в отношении КНДР является второй по значимости задачей после сдерживания растущего влияния Китая.

VIDEO: The United States will stand up to China but is not looking for conflict, says President Joe Biden in his joint address to Congress pic.twitter.com/3oiuYE50EE — AFP News Agency (@AFP) April 29, 2021

В ответ на заявления Байдена Китай предупредил США о недопустимости навязывания своих идеалов, а также раскритиковал Вашингтон за торговые санкции и активность американских военных в регионе.

«Принуждение других стран принять свою демократическую систему <...> приведет только к разделению, усилению напряженности и подрыву стабильности», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Представитель Министерства обороны КНР У Цянь добавил, что после инаугурации Байдена частота отправки американских военных кораблей к берегам Китая выросла на 20 процентов, а полетов разведывательных самолетов в регионе — на 40 процентов.

«США часто посылают военные корабли и самолеты для выполнения заданий в акватории и воздушном пространстве вблизи Китая, занимаясь милитаризацией и угрожая региональному миру и стабильности», — отметил У Цянь.

Chinese defence ministry spokesman Wu Qian said operations had increased by more than 20 per cent for US warships and 40 per cent for planes in and around waters claimed by China, compared with the same period last year under Donald Trump’s administration. https://t.co/GywI6N5oI2 — @alecolarizi (@AleColarizi) April 29, 2021

Южно-Китайское море

В последние недели Филиппины нарастили патрулирование с участием кораблей и катеров военно-морского флота и береговой охраны вокруг спорных островов Спратли. Таким образом Манила пытается ответить на масштабное присутствие свыше двух сотен китайских рыболовных судов, которые Пекин отказывается отзывать, ссылаясь на свой суверенитет над данной акваторией.

Филиппинская береговая охрана c 24 апреля начала проводить морские учения в 200-мильной исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны возле острова Титу архипелага Спратли, отмели Скарборо, а также у островов Батанес.

В ответ на это МИД КНР заявил, что Манила должна «прекратить действия, усложняющие ситуацию и обостряющие споры». В свою очередь министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана подчеркнул, что у Пекина «нет полномочий или юридических оснований, чтобы помешать проведению этих учений».

Президент Родриго Дутерте также добавил, что не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета своей страны и не будет отзывать катера военно-морского флота и береговой охраны, патрулирующие спорные районы Южно-Китайского моря.

The latest incident of Chinese vessels swarming the West Philippine Sea has brought the Philippines and China to its worst tension under the Duterte administration. '



How did it unfold? Here's a timeline: https://t.co/NlPDwd3qqL — Rappler (@rapplerdotcom) May 1, 2021

Вьетнам

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ 26 апреля посетил Ханой с трехдневным визитом, в ходе которого встретился со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом, президентом Нгуен Суан Фуком и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

По словам министерства обороны Китая, обе стороны обязались укреплять военные связи и более тесно сотрудничать для урегулирования споров в Южно-Китайском море.

Формулировки вьетнамских официальных лиц были более общими и расплывчатыми. Нгуен Фу Чонг отметил, что стороны должны приложить больше усилий для поддержания мирной атмосферы сотрудничества, основанной на уважении законных прав друг друга ради мира. Тем временем Нгуен Суан Фук подчеркнул важность развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем.

China, Vietnam agree to boost trust amid South China Sea tensions https://t.co/5UdIr5QwZC — SCMP News (@SCMPNews) April 25, 2021

Нежелание Вьетнама публично гарантировать неприсоединение к другим странам с целью противодействия Китаю говорит о том, что Ханой по-прежнему пытается сбалансировать свои отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином.

Примечательно и то, что в последний день пребывания китайской делегации состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Буй Тхань Шона с японским коллегой Мотэги Тосимицу. В ходе переговоров главы МИД обозначили области, представляющие наибольший интерес, и пообещали продвигать стратегическое партнерство своих стран.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга также избрал Вьетнам для своей первой зарубежной поездки в октябре 2020 года, чтобы подчеркнуть значимость для Токио отношений с Ханоем.

Одновременные дипломатические встречи и переговоры Вьетнама с Китаем и Японией указывают на то, что Ханой стремится достичь равновесия во взаимодействии с более крупными региональными игроками. Таким образом вьетнамцы рассчитывают компенсировать давление Китая, который также является главным торговым партнером.

Vietnamese Foreign Minister Pledges Deeper Cooperation With Japanhttps://t.co/CxxKn75Qgc — The Diplomat (@Diplomat_APAC) April 28, 2021

Индонезия

В округе Пучак провинции Папуа 25 апреля был убит глава региональной разведки Густи Путу Данни Нуграха Карья. Бригадный генерал попал в засаду к боевикам папуасской сепаратистской «Национально-освободительная армия Западного Папуа» (НОАЗП), когда возвращался из района Беога, где недавно произошли столкновения.

Он стал самым высокопоставленным индонезийским военным, погибшим в конфликте, который продолжается уже несколько десятилетий.

В ответ на последние нападения президент Индонезии Джоко Видодо приказал развернуть масштабную кампанию по подавлению сепаратистских группировок папуасских боевиков в рамках совместной операции военных и полиции «Немангкави».

Indonesian Brigadier general who's working as a Head of national intelligent In Papua Dies after clash with TPNPB, Gen. Putu IGP Danny NK died of gunshot wounds in Dambet Village, Beoga Sub-district, Puncak District, on Sunday at 3:50 p.m. local time. pic.twitter.com/BpJTmN3PSN — Fighter (@khirlani) April 27, 2021

Бои между правительственными силами безопасности и отрядом НОАЗП во главе с Лекагаком Теленггеном вспыхнули в округе Пунчак 27 апреля. В результате столкновения были убиты девять боевиков и один полицейский, еще двое правоохранителей получили ранения.

Представитель «Национально-освободительной армии Западного Папуа» Себби Самбома все потери категорически отрицает.

Полиция Папуа также заявила, что силам безопасности удалось захватить укрытие сепаратистов в деревне Маки в районе Гоме округа Пунчак.

Спустя два дня правительство официально объявило папуасских боевиков НОАЗП террористической группировкой, так как только в этом месяце они убили генерала армии, полицейского и четырех мирных жителей. Рассматривается возможность привлечения к борьбе с сепаратистами в Папуа элитного полицейского отряда котртеррора Densus 88, который специализируется, прежде всего, на группировках радикальных исламистов.

Baku tembak terjadi saat tim gabungan TNI - Polri mengejar kelompok bersenjata di kampung Olenskimakki Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak Papua. (27/4/2021) #vidioPapuaTV pic.twitter.com/M2LLoGOCME — ????????™VaiszMat's (@Vaisz56) April 30, 2021

«Национально-освободительная армия Западного Папуа» была создана в марте 1973 года, после провозглашения независимости Республики Западное Папуа, и в соответствии с временной конституцией выполняла роль вооруженных сил нового государства. Сейчас является военным крылом «Движения за свободное Папуа» (ДСП), которое объединяет различные папуасские группировки, воюющие против индонезийского правительства с 1960-х годов.

Мьянма

5-я бригада «Каренской национально-освободительной армии» (KNLA), которая является военным крылом «Каренского национального союза» (KNU), 27 марта атаковала и подожгла лагеря Толетха и Утута армии Мьянмы (Тамадо) на реке Салуин.

В ответ Тамадо нанесли авиаудары по позициям вооруженной этнической группировки.

Карены заявляют, что около 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в джунглях или в соседнем Таиланде после начала столкновений в штате.

Тамадо также продолжает попытки с помощью авиации и тяжелой артиллерии отбить стратегический форпост Ало-Бум, захваченный «Армией независимости Качина» (KIA) 25 марта. Вооруженные столкновения происходят в штате Качин недалеко от границы с Китаем.

Несмотря на рост количества инцидентов, бои между армией Мьянмы и этническими вооруженными группировками ограничены территориями соответствующих штатов. Ситуация в целом остается достаточно контролируемой и на данном этапе не предполагает перехода к широкомасштабным военным действиям.

VIDEO SHOWS: FIRES AND SHOTS HEARD AS PEOPLE ARE SEEN RUNNING ALONG RIVERBANK after KNU Karen National Union forces have captured Myanmar army outpost near Thai border. Video verified by @reuters #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cNSIUpr0tU — soe zeya tun (@soezeya) April 27, 2021

Филиппины

24 апреля в результате артиллерийской атаки на границе провинций Магинданао и Северный Котабато на юге Филиппин были уничтожены четверо боевиков группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF), аффилированной с «Исламским государством»1 (обе организации запрещены в РФ). Все террористы принадлежали к фракции командира Абу Торайфе, который стоит за серией нападений последних двух месяцев.

Через пять дней «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» совершили атаку на правительственные силы в муниципалитете Дату Сауди-Ампатуан провинции Магинданао. В результате погибли две женщины, и еще шесть человек получили ранения, в том числе четверо военных.

#Philippines: Army launches artillery strike on #BIFF position in #Maguindanao - "The Army launched a predawn strike at renegade Moro rebels with links to #IslamicState (IS), who had been massing up at the border of Maguindanao and #Cotabato provinces" https://t.co/tJAwL8THUU — Lucas Webber (@LucasADWebber) April 24, 2021

Женщины не являлись экстремистами, но были связаны группировкой – одна из них, предположительно, считается женой командира BIFF. Они ехали в одной машине с высокопоставленным боевиком по имени Абу Джихад, когда бомба преждевременно взорвалась. Сам Джихад получил ранения, но сумел скрыться.

В тот же день четыре солдата получили ранения в результате другого взрыва бомбы, когда они преследовали боевиков.

30 апреля «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» совершили новые нападения в муниципалитете Дату Сауди-Ампатуан провинции Магинданао. Экстремисты взорвали две самодельные бомбы, ранив двух военнослужащих и одного мирного жителя.

Таким образом боевики BIFF пытаются сорвать мирный процесс между правительством и «Исламским освободительным фронтом моро» (MILF), бывшей повстанческой группировкой, которая контролирует созданный в 2019 году Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао.

Pro-Islamic State BIFF group carried out more attacks in Maguindanao province in the southern Philippines, injuring two pro-government militia members and a civilian, @TeamAFP said Friday.https://t.co/YUS5rHamCu — Zam Yusa -- Masking Up to Protect You (@ZamYusa) April 30, 2021

Южная Корея

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал Вон Ин Чхоль 28 апреля отправился на Гавайи для переговоров со своими американскими и японскими коллегами.

На встрече военные трех стран обсудили пути укрепления «многостороннего сотрудничества в целях содействия миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Подобные трехсторонние личные переговоры в последний раз проводились в октябре 2019 года.

Вон также присутствовал на церемонии смены руководства Индо-Тихоокеанского командования США 30 апреля, когда Филип Дэвидсон передал должность адмиралу Джону Аквилино.

Army Gen. Mark A. Milley, chairman of the Joint Chiefs of Staff, meets with Chairman of the ROK Joint Chiefs of Staff, Gen. Won In Choul, and Japanese Chief of Staff, Joint Staff Gen. Koji Yamazaki for a trilateral meeting at Camp H. M. Smith, Hawaii.https://t.co/YFbNzjSFzO — フォロン (@bea2003) April 30, 2021

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует 21 мая посетить США и встретится с Джо Байденом. Для американского лидера это будет второй личный саммит с главой другого государства, после встречи 16 апреля с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Оба мероприятия подчеркивают важность для нынешней администрации США выстраивания более тесных отношений с союзниками и партнерами в регионе, где разворачивается ключевое противостояние с Китаем.

Сеул до сих пор отказывается присоединиться к американским инициативам по продвижению своего «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», а также «Четырехстороннему диалогу по безопасности» (Quad), куда входят США, Япония, Австралия и Индия. Южная Корея заявляет, что не участвует в каких-либо «региональных переговорах, исключающих конкретное государство», под которым подразумевается Китай.

South Korean President Moon Jae-in is slated to visit Washington on May 21 for his first in-person meeting with U.S. President Joe Biden.



Both leaders are expected to discuss the U.S.-ROK alliance, as well as North Korean issues.https://t.co/QALC2oBAVB — NK NEWS (@nknewsorg) May 1, 2021

Байден наверняка будет настаивать, чтобы Мун более активно выступил на стороне США. В свою очередь Сеул готовится к сложным дипломатическим играм, чтобы удержать баланс в отношениях с соседями, сохранив при этом как тесные контакты с американцами, так и собственную, достаточно нейтральную позицию.

«Президент Байден надеется на сотрудничество с президентом Муном для дальнейшего укрепления нашего союза и расширения нашего тесного сотрудничества», — говорится в заявлении Белого дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.