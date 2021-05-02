Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Общество
Медики зафиксировали 8697 новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки
11:04
Происшествия
Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тыс. рублей в Ленобласти
11:02
Технологии
Астронавты успешно покинули спускаемую капсулу Crew Dragon-1
11:00
Общество
Психолог Миллер объяснила, чем опасна дисморфофобия
11:00
Общество
Это не забыть: военный летчик из Тулы поделился воспоминаниями о Великой Отечественной
10:59
Общество
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
10:58
Весь мир
В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана
10:58
Шоу-бизнес
Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфира
10:53
Общество
Японский медик назвал простой способ сделать тело гибким всего за 10 секунд в день
10:52
Общество
Ночью на Москву обрушится около половины месячной нормы осадков
10:47
Шоу-бизнес
Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем
10:45
Политика
Депутат Боярский назвал плюсы сдачи ПЦР-тестов для российских туристов
10:45
Происшествия
Мертвого алкоголика нашли в Невском районе Петербурга
10:37
Происшествия
Петербуржец два года насиловал дочь возлюбленной
10:36
Армия
В NI спрогнозировали исход вооруженного конфликта США с Россией и Китаем
10:34
Общество
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды
10:34
Наука
Грозовые разряды оказались полезны для очищения атмосферы от токсинов
10:33
Наука
Зонд «Паркер» совершил полет на максимально близком расстоянии от Солнца
10:30
Украина
В ДНР на подлете к храму перехватили ударный беспилотник ВСУ
10:25
Происшествия
Погибшие под Мурманском рыбаки нарушили все правила безопасности при выходе в море
Все новости

США рассчитывают выиграть конкуренцию с Китаем в XXI веке

Весь мир
США рассчитывают выиграть конкуренцию с Китаем в XXI веке
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках США усилить взаимодействие с Японией и Южной Кореей для сдерживания Китая в регионе, дипломатических маневрах Вьетнама между Пекином и Токио, борьбе с папуасскими боевиками в Индонезии, противостоянии КНР и Филиппин в Южно-Китайском море, а также столкновениях между армией и вооруженными этническими группировками в Мьянме.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)

В своем первом выступлении в Конгрессе 28 апреля президент США Джо Байден отметил растущее соперничество с Китаем, заявив, что Америке необходимо «выиграть в соревновании 21 века».

Байден подчеркнул, что конфликт с Китаем не является целью Соединенных Штатов и они сохранят «сильное военное присутствие» в Индо-Тихоокеанском регионе «для предотвращения конфликта» по примеру НАТО в Европе.

В свое региональной стратегии США опираются прежде всего на Японию и в меньшей степени на Южную Корею. В отличие от Токио, Сеул пока придерживается более нейтрального подхода в отношении Китая.

С целью согласования своих позиций Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея проведут встречу глав внешнеполитических ведомств в кулуарах саммита министров иностранных дел G7, который пройдет 3-5 мая в Лондоне. Стороны рассчитывают подтвердить тесное сотрудничество по проблеме ядерной и ракетной программы Северной Кореи. Для американцев выстраивание новой политики в отношении КНДР является второй по значимости задачей после сдерживания растущего влияния Китая.

В ответ на заявления Байдена Китай предупредил США о недопустимости навязывания своих идеалов, а также раскритиковал Вашингтон за торговые санкции и активность американских военных в регионе.

«Принуждение других стран принять свою демократическую систему <...> приведет только к разделению, усилению напряженности и подрыву стабильности», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Представитель Министерства обороны КНР У Цянь добавил, что после инаугурации Байдена частота отправки американских военных кораблей к берегам Китая выросла на 20 процентов, а полетов разведывательных самолетов в регионе — на 40 процентов.

«США часто посылают военные корабли и самолеты для выполнения заданий в акватории и воздушном пространстве вблизи Китая, занимаясь милитаризацией и угрожая региональному миру и стабильности», — отметил У Цянь.

Южно-Китайское море

В последние недели Филиппины нарастили патрулирование с участием кораблей и катеров военно-морского флота и береговой охраны вокруг спорных островов Спратли. Таким образом Манила пытается ответить на масштабное присутствие свыше двух сотен китайских рыболовных судов, которые Пекин отказывается отзывать, ссылаясь на свой суверенитет над данной акваторией.

Филиппинская береговая охрана c 24 апреля начала проводить морские учения в 200-мильной исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны возле острова Титу архипелага Спратли, отмели Скарборо, а также у островов Батанес.

В ответ на это МИД КНР заявил, что Манила должна «прекратить действия, усложняющие ситуацию и обостряющие споры». В свою очередь министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана подчеркнул, что у Пекина «нет полномочий или юридических оснований, чтобы помешать проведению этих учений».

Президент Родриго Дутерте также добавил, что не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета своей страны и не будет отзывать катера военно-морского флота и береговой охраны, патрулирующие спорные районы Южно-Китайского моря.

Вьетнам

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ 26 апреля посетил Ханой с трехдневным визитом, в ходе которого встретился со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом, президентом Нгуен Суан Фуком и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

По словам министерства обороны Китая, обе стороны обязались укреплять военные связи и более тесно сотрудничать для урегулирования споров в Южно-Китайском море.

Формулировки вьетнамских официальных лиц были более общими и расплывчатыми. Нгуен Фу Чонг отметил, что стороны должны приложить больше усилий для поддержания мирной атмосферы сотрудничества, основанной на уважении законных прав друг друга ради мира. Тем временем Нгуен Суан Фук подчеркнул важность развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем.

Нежелание Вьетнама публично гарантировать неприсоединение к другим странам с целью противодействия Китаю говорит о том, что Ханой по-прежнему пытается сбалансировать свои отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином.

Примечательно и то, что в последний день пребывания китайской делегации состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Буй Тхань Шона с японским коллегой Мотэги Тосимицу. В ходе переговоров главы МИД обозначили области, представляющие наибольший интерес, и пообещали продвигать стратегическое партнерство своих стран.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга также избрал Вьетнам для своей первой зарубежной поездки в октябре 2020 года, чтобы подчеркнуть значимость для Токио отношений с Ханоем.

Одновременные дипломатические встречи и переговоры Вьетнама с Китаем и Японией указывают на то, что Ханой стремится достичь равновесия во взаимодействии с более крупными региональными игроками. Таким образом вьетнамцы рассчитывают компенсировать давление Китая, который также является главным торговым партнером.

Индонезия

В округе Пучак провинции Папуа 25 апреля был убит глава региональной разведки Густи Путу Данни Нуграха Карья. Бригадный генерал попал в засаду к боевикам папуасской сепаратистской «Национально-освободительная армия Западного Папуа» (НОАЗП), когда возвращался из района Беога, где недавно произошли столкновения.

Он стал самым высокопоставленным индонезийским военным, погибшим в конфликте, который продолжается уже несколько десятилетий.

В ответ на последние нападения президент Индонезии Джоко Видодо приказал развернуть масштабную кампанию по подавлению сепаратистских группировок папуасских боевиков в рамках совместной операции военных и полиции «Немангкави».

Бои между правительственными силами безопасности и отрядом НОАЗП во главе с Лекагаком Теленггеном вспыхнули в округе Пунчак 27 апреля. В результате столкновения были убиты девять боевиков и один полицейский, еще двое правоохранителей получили ранения.

Представитель «Национально-освободительной армии Западного Папуа» Себби Самбома все потери категорически отрицает.

Полиция Папуа также заявила, что силам безопасности удалось захватить укрытие сепаратистов в деревне Маки в районе Гоме округа Пунчак.

Спустя два дня правительство официально объявило папуасских боевиков НОАЗП террористической группировкой, так как только в этом месяце они убили генерала армии, полицейского и четырех мирных жителей. Рассматривается возможность привлечения к борьбе с сепаратистами в Папуа элитного полицейского отряда котртеррора Densus 88, который специализируется, прежде всего, на группировках радикальных исламистов.

«Национально-освободительная армия Западного Папуа» была создана в марте 1973 года, после провозглашения независимости Республики Западное Папуа, и в соответствии с временной конституцией выполняла роль вооруженных сил нового государства. Сейчас является военным крылом «Движения за свободное Папуа» (ДСП), которое объединяет различные папуасские группировки, воюющие против индонезийского правительства с 1960-х годов.

Мьянма

5-я бригада «Каренской национально-освободительной армии» (KNLA), которая является военным крылом «Каренского национального союза» (KNU), 27 марта атаковала и подожгла лагеря Толетха и Утута армии Мьянмы (Тамадо) на реке Салуин.

В ответ Тамадо нанесли авиаудары по позициям вооруженной этнической группировки.

Карены заявляют, что около 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в джунглях или в соседнем Таиланде после начала столкновений в штате.

Тамадо также продолжает попытки с помощью авиации и тяжелой артиллерии отбить стратегический форпост Ало-Бум, захваченный «Армией независимости Качина» (KIA) 25 марта. Вооруженные столкновения происходят в штате Качин недалеко от границы с Китаем.

Несмотря на рост количества инцидентов, бои между армией Мьянмы и этническими вооруженными группировками ограничены территориями соответствующих штатов. Ситуация в целом остается достаточно контролируемой и на данном этапе не предполагает перехода к широкомасштабным военным действиям.

Филиппины

24 апреля в результате артиллерийской атаки на границе провинций Магинданао и Северный Котабато на юге Филиппин были уничтожены четверо боевиков группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF), аффилированной с «Исламским государством»1 (обе организации запрещены в РФ). Все террористы принадлежали к фракции командира Абу Торайфе, который стоит за серией нападений последних двух месяцев.

Через пять дней «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» совершили атаку на правительственные силы в муниципалитете Дату Сауди-Ампатуан провинции Магинданао. В результате погибли две женщины, и еще шесть человек получили ранения, в том числе четверо военных.

Женщины не являлись экстремистами, но были связаны группировкой – одна из них, предположительно, считается женой командира BIFF. Они ехали в одной машине с высокопоставленным боевиком по имени Абу Джихад, когда бомба преждевременно взорвалась. Сам Джихад получил ранения, но сумел скрыться.

В тот же день четыре солдата получили ранения в результате другого взрыва бомбы, когда они преследовали боевиков.

30 апреля «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» совершили новые нападения в муниципалитете Дату Сауди-Ампатуан провинции Магинданао. Экстремисты взорвали две самодельные бомбы, ранив двух военнослужащих и одного мирного жителя.

Таким образом боевики BIFF пытаются сорвать мирный процесс между правительством и «Исламским освободительным фронтом моро» (MILF), бывшей повстанческой группировкой, которая контролирует созданный в 2019 году Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао.

Южная Корея

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал Вон Ин Чхоль 28 апреля отправился на Гавайи для переговоров со своими американскими и японскими коллегами.

На встрече военные трех стран обсудили пути укрепления «многостороннего сотрудничества в целях содействия миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Подобные трехсторонние личные переговоры в последний раз проводились в октябре 2019 года.

Вон также присутствовал на церемонии смены руководства Индо-Тихоокеанского командования США 30 апреля, когда Филип Дэвидсон передал должность адмиралу Джону Аквилино.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует 21 мая посетить США и встретится с Джо Байденом. Для американского лидера это будет второй личный саммит с главой другого государства, после встречи 16 апреля с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Оба мероприятия подчеркивают важность для нынешней администрации США выстраивания более тесных отношений с союзниками и партнерами в регионе, где разворачивается ключевое противостояние с Китаем.

Сеул до сих пор отказывается присоединиться к американским инициативам по продвижению своего «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», а также «Четырехстороннему диалогу по безопасности» (Quad), куда входят США, Япония, Австралия и Индия. Южная Корея заявляет, что не участвует в каких-либо «региональных переговорах, исключающих конкретное государство», под которым подразумевается Китай.

Байден наверняка будет настаивать, чтобы Мун более активно выступил на стороне США. В свою очередь Сеул готовится к сложным дипломатическим играм, чтобы удержать баланс в отношениях с соседями, сохранив при этом как тесные контакты с американцами, так и собственную, достаточно нейтральную позицию.

«Президент Байден надеется на сотрудничество с президентом Муном для дальнейшего укрепления нашего союза и расширения нашего тесного сотрудничества», — говорится в заявлении Белого дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.

азия дайджест lu man
Комментировать
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 178463 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 106152 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 103751 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 37552 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35533 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Весь мир / США рассчитывают выиграть конкуренцию с Китаем в XXI веке
Рейтинг@Mail.ru