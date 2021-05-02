Опубликован новый трейлер мультсериала «Рик и Морти»

Лос-Анджелес, 2 мая. Новые кадры из предстоящего пятого сезона мультсериала «Рик и Морти» появились в Сети. Второй официальный трейлер опубликован в официальном аккаунте проекта в Instagram.

Популярный мультсериал выходит на экраны с 2013 года. Проект рассказывает о приключениях безумного циничного ученого Рика Санчеза и его внука Морти Смита. Премьера пятого сезона запланирована на 20 июня. Создатели культового мультсериала — Джастин Ройланд и Дэн Хармон.

В новом сезоне семейство столкнется с кислотным дождем, огромными насекомыми, киберпанк-птицами. Рику и Морти предстоит стать частью команды Могучих рейнджеров (Power Rangers) и столкнуться с персонажем, который является точной копией супергероя вселенной DC — Аквамена. Кроме того, безумный ученый решит самолично провести операцию на своем мозге.

Один из создателей «Рика и Морти» Дэн Хармон планирует в скором времени запустить еще один анимационный сериал для кинокомпании Fox Entertainment. Мультфильм про Древнюю Грецию выйдет на экраны не раньше следующего года.