Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудят ситуацию в Мьянме на предстоящей встрече

Токио, 2 мая. Руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги и американский госсекретарь Энтони Блинкен встретятся 3 мая. Они обсудят обстановку в Мьянме.

Переговоры состоятся в Лондоне. Мотэги и Блинкен прибудут в столицу Великобритании для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки». Об этом сообщают японские СМИ. Также стороны обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, Китае и КНДР.

Встреча главы МИД Японии и госсекретаря станет второй после прихода к власти президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Первые переговоры состоялись в марте. Тогда Блинкен посетил Японию.

Ранее стало известно о предстоящей встрече американского госсекретаря с главой израильской спецслужбы «Моссад» Йоси Коэном. Поводом для беседы послужили действия Тегерана по развитию ядерной программы.