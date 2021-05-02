Вакцинация «Спутником V» в Индии может стартовать через 10 дней

Нью-Дели, 2 мая. Жителей Индии могут начать вакцинировать российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже в ближайшее время.

Вакцинация может стартовать через 10 дней. В страну уже поступила первая партия вакцины российского производства и ожидается вторая поставка, рассказал высокопоставленный сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде на условиях анонимности в беседе с ТАСС.

По его словам, также необходимо провести требуемый в таких случаях контроль качества препарата. При этом ранее ожидалось, что прививать начнут прямо в день доставки российской вакцины.

Индия стала первой в мире страной, в которой за сутки выявили свыше 400 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ежедневный показатель смертности от COVID-19 в стране составляет более 3 тыс.