В Forbes рассказали о новых планах Ирана на российские истребители

Нью-Йорк, 2 мая. Иран не сможет в ближайшее время осуществить покупку российских истребителей, запланированную ранее. Об этом пишут американские аналитики.

Как сообщает издание Forbes, ранние прогнозы экспертов о закупке Тегераном десятков российских самолетов оказались преждевременными. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Предполагалось, что снятие оружейного эмбарго позволит Ирану начать покупать российские или китайские самолеты. На это, в частности, давал прогноз отчет специалистов Международного института стратегических исследований (IISS). Считалось, что российские двухместные многоцелевые истребители Су-30СМ станут заменой иранским F-14As, находящимся на вооружении страны уже более 40 лет. Также Иран мог заинтересоваться китайскими JF-17 Thunder, которые стоят гораздо дешевле российского варианта. Тем не менее аналитики считают, что Тегеран может принять новые планы на самолеты из России.

«Анализ IISS показал, что Иран не сможет позволить себе достаточное количество Су-30СМ или Су-35С, чтобы заменить свои F-14 и F-4. Следовательно, Тегеран мог бы купить ограниченное количество этих российских самолетов, а затем компенсировать разницу более дешевыми китайскими истребителями», — отмечают эксперты.

Аналитики Forbes полагают, что прежние планы Тегерана о закупке 250 Су-30, существенно скорректированные в меньшую сторону после ядерной сделки 2015 года, в итоге едва ли реализуемы сегодня. В то же время предложение обменять иранскую нефть на дешевые китайские истребители не устроило руководство КНР.

Ранее сообщалось, что Иран анонсировал дальнейшие переговоры по ядерной сделке в Вене.