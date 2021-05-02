Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Происшествия
Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тыс. рублей в Ленобласти
11:02
Технологии
Астронавты успешно покинули спускаемую капсулу Crew Dragon-1
11:00
Общество
Психолог Миллер объяснила, чем опасна дисморфофобия
11:00
Общество
Это не забыть: военный летчик из Тулы поделился воспоминаниями о Великой Отечественной
10:59
Общество
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
10:58
Весь мир
В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана
10:58
Шоу-бизнес
Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфира
10:53
Общество
Японский медик назвал простой способ сделать тело гибким всего за 10 секунд в день
10:52
Общество
Ночью на Москву обрушится около половины месячной нормы осадков
10:47
Шоу-бизнес
Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем
10:45
Политика
Депутат Боярский назвал плюсы сдачи ПЦР-тестов для российских туристов
10:45
Происшествия
Мертвого алкоголика нашли в Невском районе Петербурга
10:37
Происшествия
Петербуржец два года насиловал дочь возлюбленной
10:36
Армия
В NI спрогнозировали исход вооруженного конфликта США с Россией и Китаем
10:34
Общество
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды
10:34
Наука
Грозовые разряды оказались полезны для очищения атмосферы от токсинов
10:33
Наука
Зонд «Паркер» совершил полет на максимально близком расстоянии от Солнца
10:30
Украина
В ДНР на подлете к храму перехватили ударный беспилотник ВСУ
10:25
Происшествия
Погибшие под Мурманском рыбаки нарушили все правила безопасности при выходе в море
10:24
Общество
Петербургские художники раскрасили гигантские яйца в честь Пасхи
Все новости

В Forbes рассказали о новых планах Ирана на российские истребители

  /   Обновлено: 02 мая 2021 09:31
Армия
В Forbes рассказали о новых планах Ирана на российские истребители
wikipedia.org

Нью-Йорк, 2 мая. Иран не сможет в ближайшее время осуществить покупку российских истребителей, запланированную ранее. Об этом пишут американские аналитики.

Как сообщает издание Forbes, ранние прогнозы экспертов о закупке Тегераном десятков российских самолетов оказались преждевременными. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Предполагалось, что снятие оружейного эмбарго позволит Ирану начать покупать российские или китайские самолеты. На это, в частности, давал прогноз отчет специалистов Международного института стратегических исследований (IISS). Считалось, что российские двухместные многоцелевые истребители Су-30СМ станут заменой иранским F-14As, находящимся на вооружении страны уже более 40 лет. Также Иран мог заинтересоваться китайскими JF-17 Thunder, которые стоят гораздо дешевле российского варианта. Тем не менее аналитики считают, что Тегеран может принять новые планы на самолеты из России.

«Анализ IISS показал, что Иран не сможет позволить себе достаточное количество Су-30СМ или Су-35С, чтобы заменить свои F-14 и F-4. Следовательно, Тегеран мог бы купить ограниченное количество этих российских самолетов, а затем компенсировать разницу более дешевыми китайскими истребителями», — отмечают эксперты.

Аналитики Forbes полагают, что прежние планы Тегерана о закупке 250 Су-30, существенно скорректированные в меньшую сторону после ядерной сделки 2015 года, в итоге едва ли реализуемы сегодня. В то же время предложение обменять иранскую нефть на дешевые китайские истребители не устроило руководство КНР.

Ранее сообщалось, что Иран анонсировал дальнейшие переговоры по ядерной сделке в Вене.

иран forbes су-30
Комментировать
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 178463 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 106152 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 103751 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 37552 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35533 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Армия / В Forbes рассказали о новых планах Ирана на российские истребители
Рейтинг@Mail.ru