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Байден обсудил с главой израильского «Моссада» переговоры по Ирану

Весь мир
Байден обсудил с главой израильского «Моссада» переговоры по Ирану
Global Look Press  /  Doug Mills

Вашингтон, 2 мая. Президент США Джо Байден провел переговоры с главой израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэном, находящимся в американской столице.

Как позже сообщил глава разведки, основной темой диалога стал Иран. При этом 29 апреля Коэн встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым также обсудил деятельность Тегерана в ядерной сфере.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге для журналистов не предоставил каких-либо деталей о состоявшемся диалоге.

«Я не могу подтвердить подобные встречи или что-либо сообщить [по этому поводу]. Могу сказать, что Соединенные Штаты и Израиль находятся в тесном контакте», — пояснил он.

Насущный вопрос

С начала апреля в австрийской столице Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он был создан в 2015 году усилиями Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. В соответствии с документом Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

Однако в октябре 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из сделки и ввел новые экономические санкции в отношении Тегерана. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров исламская республика заявила, что более не считает себя обязанной придерживаться условий договора. С тех пор иранская ядерная программа лишь набирает обороты. Так, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии урана, обогащенного до 60%.

Участники текущих консультаций ведут работу на неформальных встречах на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители Ирана и США не проводили очных встреч и поддерживают диалог посредством стран группы «5+1».

Последняя такая встреча состоялась 1 мая, о чем сообщил постпред РФ Михаил Ульянов.

сша израиль иран
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