Байден обсудил с главой израильского «Моссада» переговоры по Ирану

Вашингтон, 2 мая. Президент США Джо Байден провел переговоры с главой израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэном, находящимся в американской столице.
Как позже сообщил глава разведки, основной темой диалога стал Иран. При этом 29 апреля Коэн встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым также обсудил деятельность Тегерана в ядерной сфере.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге для журналистов не предоставил каких-либо деталей о состоявшемся диалоге.
«Я не могу подтвердить подобные встречи или что-либо сообщить [по этому поводу]. Могу сказать, что Соединенные Штаты и Израиль находятся в тесном контакте», — пояснил он.
Насущный вопрос
С начала апреля в австрийской столице Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он был создан в 2015 году усилиями Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. В соответствии с документом Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.
Однако в октябре 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из сделки и ввел новые экономические санкции в отношении Тегерана. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров исламская республика заявила, что более не считает себя обязанной придерживаться условий договора. С тех пор иранская ядерная программа лишь набирает обороты. Так, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии урана, обогащенного до 60%.
با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمهشب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021
این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک میگویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزهآفرین است وهر توطئهای راخنثی خواهد کرد.
Участники текущих консультаций ведут работу на неформальных встречах на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители Ирана и США не проводили очных встреч и поддерживают диалог посредством стран группы «5+1».
Последняя такая встреча состоялась 1 мая, о чем сообщил постпред РФ Михаил Ульянов.
Сегодня делегации стран-участниц #СВПД провели неофициальную встречу с делегацией #США на венских переговорах по полному восстановлению ядерной сделки ( без иранских коллег,которые все еще не готовы к прямым контактам с американской стороной). Состоялся полезный обмен мнениями. pic.twitter.com/oFduZuKbyV— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 1, 2021