Байден обсудил с главой израильского «Моссада» переговоры по Ирану

Вашингтон, 2 мая. Президент США Джо Байден провел переговоры с главой израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэном, находящимся в американской столице.

Как позже сообщил глава разведки, основной темой диалога стал Иран. При этом 29 апреля Коэн встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым также обсудил деятельность Тегерана в ядерной сфере.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге для журналистов не предоставил каких-либо деталей о состоявшемся диалоге.

«Я не могу подтвердить подобные встречи или что-либо сообщить [по этому поводу]. Могу сказать, что Соединенные Штаты и Израиль находятся в тесном контакте», — пояснил он.

Насущный вопрос

С начала апреля в австрийской столице Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он был создан в 2015 году усилиями Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. В соответствии с документом Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

Однако в октябре 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из сделки и ввел новые экономические санкции в отношении Тегерана. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров исламская республика заявила, что более не считает себя обязанной придерживаться условий договора. С тех пор иранская ядерная программа лишь набирает обороты. Так, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии урана, обогащенного до 60%.

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.



این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

Участники текущих консультаций ведут работу на неформальных встречах на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители Ирана и США не проводили очных встреч и поддерживают диалог посредством стран группы «5+1».

Последняя такая встреча состоялась 1 мая, о чем сообщил постпред РФ Михаил Ульянов.