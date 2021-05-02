Байден раскрыл правила Трампа по планам ударов за пределами зон боевых действий

Вашингтон, 2 мая. Белый дом обнародовал принятые экс-президентом США Дональдом Трампом правила, касающиеся нанесения ударов за пределами зон боевых действий.

Журналисты The New York Times напомнили, что документ был принят в 2017 году. В нем прописан свод правил, которыми американское правительство должно руководствоваться при проведении «контртеррористических операций» за рубежом. Особое внимание представители прессы уделяют использованию беспилотников и регламенту действий отрядов спецназначения. Так, например, исходя из прописанных принципов, в рамках операций по борьбе с террористами военным США необходимо ставить в приоритет не ликвидацию боевиков, а их захват для того, чтобы получить необходимую информацию.

Согласно материалу New York Times, опубликования «тайного свода правил» пришлось добиваться через суд. В прошлом году попытку обнародовать эти данные предпринял Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) вместе с самой газетой.