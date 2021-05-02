Власти Алтая ввели режим повышенной готовности из-за половодья

Барнаул, 2 мая. Сразу в трех районах ввели режим повышенной готовности из-за половодья, передает источник ФАН. После разлива рек Тулой, Иша и Улалушка затопило 75 домов.

По предварительным данным, в домах прописаны 277 человек, однако по факту проживает 49, из них пять — несовершеннолетние. Жителей Алтая удалось эвакуировать, никто не пострадал. В результате половодья 288 домов оказались отрезаны от населенных пунктов.

Движение по всем дорогам в Приморском крае восстановили после спада уровня воды в реках, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Исключением остаются дороги, на которых ледоход повредил мосты.