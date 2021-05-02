МО РФ сообщило о завершающем этапе испытаний бронемашины «Тайфун-ВДВ»

Москва, 2 мая. Испытания бронемашины «Тайфун-ВДВ» выходят на завершающий этап, такую информацию приводит российское оборонное ведомство.

Отмечается, что эта боевая техника позволит десантно-штурмовым отрядам и соединениям осуществлять задачи различного назначения. Сейчас «Тайфун-ВДВ» испытывают в штатном режиме. По завершении проверки возможностей бронемашины будет приниматься решение о массовых поставках в Воздушно-десантные войска России.

«Тайфун-ВДВ» имеет однообъемный бронированный корпус и комбинированную защиту пятого класса. Это позволит уберечь экипаж в случае подрыва взрывного устройства мощностью до четырех килограммов тротила.

Ранее стало известно, что бронеавтомобили «Тайфун-К» примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге. Они вместе с танками Т-34, бронемашинами «Тигр» и другой боевой техникой проследуют по Дворцовой площади.