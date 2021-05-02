Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Москва, 2 мая. Православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение. С поздравлением выступил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — отметил глава государства.

В своем обращении президент отметил неустанное и истинно подвижническое служение Русской православной церкви. Она стала духовной опорой для миллионов людей. Россиянам президент пожелал здоровья, радости и благополучия.