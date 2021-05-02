Замначальника иркутского ГУФСИН арестовали по делу о взятке в 60 млн рублей

Иркутск, 2 мая. Суд арестовал заместителя начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по региону за получение взятки в 60 млн рублей, передает следственное управление СК.

Сотрудник ведомства проходит по двум статьям: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Следствие ходатайствовало об избрании меры в виде заключения под стражу, в итоге 43-летнего мужчину арестовали.

По версии правоохранителей, замначальника ФСБ ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника часть взятки в размере 10 млн рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении некоторых руководителей организации. Сумма оговоренной взятки составила 60 млн рублей.

Директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщал ФАН. Против чиновника и еще одного фигуранта возбудили уголовное дело.