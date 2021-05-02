Геофизики установили реальный возраст Красного моря

Эр-Рияд, 2 мая. Красное море оказалось примерно вдвое древнее, чем ранее предполагали члены научного сообщества. Считалось, что с геологической точки зрения Красное море — очень молодое.

Согласно новым данным, заложение морского бассейна и формирование океанической земной коры по всей длине Красноморского рифта началось почти 13 миллионов лет назад. Дело в том, что океаническая кора более плотная, чем континентальная, и именно эти различия отражаются в локальном гравитационном поле.

«Мы решили начать все сначала, без предубеждений, и использовать данные о гравитации и землетрясениях, которые позволили нам «увидеть» кору сквозь солевые слои», — рассказали саудовские исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы.

Как выяснилось, Красное море обладает довольно простой геологической структурой классического молодого океана с вулканами. Такие характеристики типичны для всех срединно-океанических хребтов, подчеркнули специалисты.

Ранее ученые объяснили большой размер мозга млекопитающих. По словам специалистов, на размер мозга животных влияли два события: падение астероида и резкое похолодание.