Бойцы ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 2 мая. Территория ЛНР трижды за сутки попала под обстрел бойцов ВСУ. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели зафиксировали, что солдаты Вооруженных сил Украины вели огонь по населенным пунктам Молодежное, Золотое-5, Донецкий. Обстрел велся из гранатометов. Информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется, заявили в Луганске.

Начиная с 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные протоколы по соблюдению режима прекращения огня. Под запрет попало применение БПЛА и артиллерии, диверсии, размещение техники и боеприпасов в жилых районах.

Бойцы ВСУ ранее подвергли массированному обстрелу ряд населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках. Для ударов применялись минометы, гранатометы, ствольная артиллерия и другое вооружение.