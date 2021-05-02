«Этот день в истории». Что произошло 2 мая, праздники, факты, люди

В этом году 2 мая в России отмечается Пасха. Это главный праздник богослужебного года для православных христиан, в этот день они отмечают Светлое Христово Воскресение. По традиции прихожане угощаются крашеными яйцами и куличами — традиционными блюдами пасхального стола.

2 мая 1930 года состоялась закладка Горьковского автомобильного завода. Сегодня ГАЗ — один из ведущих гигантов отечественной автопромышленности. Но не все, что было создано в этот день, прошло проверку временем. Например, в 1922 году состоялась свадьба Сергея Есенина и Айседоры Дункан. На момент бракосочетания жениху было 27 лет, а невесте — 43 года. И этот союз распался менее чем через два года. Что еще произошло в этот день, и кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения — смотрите в новом выпуске образовательного проекта «Этот день в истории».