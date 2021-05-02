Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Армия
Журналисты показали последствия выстрела из АК-12 для американского бронежилета
12:32
Происшествия
Тела еще двух погибших рыбаков нашли в Мурманской области
12:30
Общество
Волонтеры из Новосибирска помогают детям с синдромом Дауна изучать робототехнику
12:29
Общество
Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху
12:17
Экономика
Дизайн Niva Legend нового поколения утвердили в АвтоВАЗе
12:16
Общество
Депздрав Москвы опроверг данные о наличии «тайных пациентов» для проверки больниц
12:16
Происшествия
Самолет МЧС привез в Москву семерых пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье
12:12
Общество
Собянин обсудил программу «Мой район» на встрече с жителями Москвы
12:12
Общество
Названа причина смерти известного спортивного комментатора Леонида Генусова
12:12
Политика
Тихановская заявила о готовности Италии поддержать «умные санкции» против Белоруссии
12:11
Происшествия
Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье
12:07
Армия
В погранслужбе Киргизии заявили об авиационной ракете рядом с границей Таджикистана
12:06
Украина
Все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» ушли в отставку
12:06
Шоу-бизнес
Певица Анне Вески рассказала об отношении эстонцев к Евровидению
12:05
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152 миллиона
12:05
Происшествия
Водитель Lexus и его пассажирка погибли в ДТП в Хакасии
12:02
Россия
Порядка 9 миллионов граждан РФ уже получили обе дозы вакцины от коронавируса
12:01
Общество
Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
12:00
Экономика
Холдинг Уоррена Баффета наращивает операционную прибыль
12:00
Общество
Психолог Абравитова объяснила, почему депрессия может вызывать болезни
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 2 мая, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 2 мая, праздники, факты, люди

В этом году 2 мая в России отмечается Пасха. Это главный праздник богослужебного года для православных христиан, в этот день они отмечают Светлое Христово Воскресение.  По традиции прихожане угощаются крашеными яйцами и куличами — традиционными блюдами пасхального стола.

2 мая 1930 года состоялась закладка Горьковского автомобильного завода. Сегодня ГАЗ — один из ведущих гигантов отечественной автопромышленности. Но не все, что было создано в этот день, прошло проверку временем. Например, в 1922 году состоялась свадьба Сергея Есенина и Айседоры Дункан. На момент бракосочетания жениху было 27 лет, а невесте — 43 года. И этот союз распался менее чем через два года. Что еще произошло в этот день, и кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения — смотрите в новом выпуске образовательного проекта «Этот день в истории».

православие пасха культура праздник история этотденьвистории этот день в истории
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 111184 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 108585 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 39752 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35760 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 29135 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 2 мая, праздники, факты, люди
Рейтинг@Mail.ru