Суд отменил результаты выборов, которые завершились победой сторонника Зеленского

Киев, 2 мая. Протокол ЦИК об установлении результатов довыборов в Верховную раду в Ивано-Франковской области отменен. На голосовании победил кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк.

На данный момент у других парламентариев нет доступа к решению суда для полного анализа. Однако политические и правовые последствия вызывают у депутатов интерес, сообщил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Он назвал это событие «сенсацией праздничной ночи».

Согласно официальным данным, на довыборах в Раду, которые состоялись 28 марта, победил кандидат от партии президента Украины Владимира Зеленского с результатом 31,25% голосов. Немного отстал представитель партии «За будущее» Александр Шевченко. Он смог набрать 29,69% голосов избирателей. Областной совет потребовал аннулировать результаты выборов. Представители совета уверены, что голоса были сфальсифицированы.

Партия «Слуга народа» уже давно не пользуется такой широкой популярностью на Украине, как раньше. Действия депутатов и самого президента критикует общественность, высмеивают коллеги. Так, недавно на заседании парламента участники обсуждения пересылали друг другу издевательский над украинским президентом анекдот.