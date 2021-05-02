«Феномен Моргенштерна»: Меладзе раскрыл секрет популярности рэпера

Москва, 2 мая. Творчество рэпера Моргенштерна вызывает неоднозначные эмоции у звезд российского шоу-бизнеса. Однако пока одни осуждают его, композитор Константин Меладзе поддержал музыканта.

Опыт помог продюсеру осознать причину «феномена Моргенштерна», так как в свое время он курировал несколько молодежных проектов. По его словам, в них действуют непривычные для остальных алгоритмы, правильно следовать которым может только человек, находящийся на одной волне с новым поколением. Важно помнить, что подростки и молодые люди очень хорошо и быстро умеют отличать фальшь.

«Музыку для нового поколения должен писать человек их возраста... Вот Моргенштерн близок подросткам, это их человек, который говорит с ними на одном и том же языке», — отметил Меладзе в эфире программы «Люди большого города».

Его коллега Иосиф Пригожин ранее удивился решению Украины запретить рэперу въезд на территорию страны из-за «угрозы нацбезопасности». Продюсер заявил, что не представляет, чем руководствовалось правительство во время принятия мер.