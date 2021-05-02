Лукашенко обратился к патриарху Кириллу по случаю Пасхи

Минск, 2 мая. Православные традиции издавна помогают россиянам и белорусам объединяться и вместе преодолевать любые испытания. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Своей оценкой политик поделился в рамках обращения к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Пасхи. По его словам, еще много лет назад христианство стало прочным фундаментом для формирования общих культурных, исторических и семейных ценностей. В этот праздник президент пожелал российскому епископу приумножить силы для служения на благо «Православной церкви и братских народов».

«Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым всех верующих россиян. В обращении он призвал граждан быть добрее по отношению друг к другу.