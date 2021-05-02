Крымские гидрологи сообщили о существенном пополнении водохранилищ

Симферополь, 2 мая. Крымские водохранилища с марта по апрель пополнились на 24 млн кубометров. Об этом сообщили на сайте крымского гидрометцентра.

Причиной пополнения хранилищ воды стало обильное количество выпавших осадков за месяц, а также растаявший снег. На сегодняшний день объем водных ресурсов в резервуарах, которые располагаются в руслах рек, достигает почти 86 млн кубических метров.

Кроме того, повышенный уровень воды фиксируется во всех реках, которые располагаются на территории северного предгорья. Однако уровень воды в резервуарах все равно ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее украинский политик Борис Бабин не поверил, что Россия будет добывать воду для Крыма. Украинец назвал сообщение пропагандой и не поверил, что кто-то будет добывать воду с морского дна для крымчан.