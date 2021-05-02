Автомобили десяти марок подорожали в России во второй половине апреля

Москва, 2 мая. Автопроизводители подняли цены на новые автомобили на российском рынке. Подорожание зафиксировано со второй половины апреля.

Стоимость топовых версий LADA Vesta выросла на 2–2,4 процента, а LADA XRay подорожала на 0,5–2,8 процента. На 1,6–2,4 процента увеличились цены на седан Hyundai Solaris, а французская компания Citroen на 1,5–3,3 процента подняла цены на свою модель C4.

Самыми активными по росту цен стали компании из Японии. Большинство моделей Mazda подорожали на 0,8–1,2 процента, Mitsubishi — на 0,9–2,9 процента, Nissan — на 1–2,4 процента и Subaru — на 1,1–2,1 процента.

Среди премиальных автомобилей рост цен коснулся только трех производителей. Среди них Genesis — 1,8–3,4 процента, Lexus – 1–5,4 процента и Porsche — 1,4–6,9 процента.

В России стартовал дачный сезон, в связи с чем многие граждане задумались о покупке нового автомобиля. Эксперты составили рейтинг лучших машин для загородных поездок по доступной цене.