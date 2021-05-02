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Уже побил рекорд Овечкина: 16-летний Мичков доминирует на юниорском ЧМ по хоккею

Спорт
Уже побил рекорд Овечкина: 16-летний Мичков доминирует на юниорском ЧМ по хоккею
vk.com  /  Хоккейный клуб «Локомотив»

Фриско, 2 мая. Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков лидирует в бомбардирской и снайперской гонках чемпионата мира. 16-летний хоккеист в четырех матчах турнира забросил девять шайб и отдал две результативных передачи. Напомним, что Мичков младше большинства соперников: на ЮЧМ выступают игроки не старше 18 лет. 

Мичков считается одним из самых талантливых игроков поколения. Ранее он побил рекорд Александра Овечкина на ЮЧМ, забив четыре гола в ворота сборной Германии. Матвей выступает в системе петербургского СКА, с которым подписал пятилетний контракт в феврале. 

Хоккеисты сборной РФ сыграют против сборной Белоруссии в 1/4 финала ЮЧМ-2021. Игра пройдет 3 мая.

сборная россии по хоккею ючм матвей мичков
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