Уже побил рекорд Овечкина: 16-летний Мичков доминирует на юниорском ЧМ по хоккею

Фриско, 2 мая. Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков лидирует в бомбардирской и снайперской гонках чемпионата мира. 16-летний хоккеист в четырех матчах турнира забросил девять шайб и отдал две результативных передачи. Напомним, что Мичков младше большинства соперников: на ЮЧМ выступают игроки не старше 18 лет.



Мичков считается одним из самых талантливых игроков поколения. Ранее он побил рекорд Александра Овечкина на ЮЧМ, забив четыре гола в ворота сборной Германии. Матвей выступает в системе петербургского СКА, с которым подписал пятилетний контракт в феврале.



Хоккеисты сборной РФ сыграют против сборной Белоруссии в 1/4 финала ЮЧМ-2021. Игра пройдет 3 мая.