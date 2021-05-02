В Китае предрекли жесткий ответ России на попытку Японии завладеть Курилами

Пекин, 2 мая. Слухи о планах Японии начать операцию по захвату Курильских островов все чаще стали появляться в политическом и медиапространстве. Последствия попыток Токио предрекли в Китае.

Местные аналитики допускают возможность нападения на Россию на фоне растущей активности японских военных после провала дипломатических переговоров. Внутри населения раздаются призывы к радикальным действиям: жители требуют от правительства отобрать территории. Для этого некоторые из них выступают за объединение Токио и Вашингтона, передает Sina.

План японских властей испугать Россию возможным совместным ударом обречен на провал. Заявления правительства свидетельствуют об отсутствии осознания военных возможностей Москвы.

«Если американо-японская коалиция осмелится нанести удар по четырем северным островам, то Россия приложит все силы для ответного удара, возможно даже применение ядерного оружия», — говорится в переводе статьи от «ПолитРоссии».

Ранее Россия разместила вооружение вблизи японских рубежей. Жест разозлил правительство, поскольку оно оказалось бессильным. Токио может высказывать свое недовольство исключительно в устной форме, подчеркнули аналитики китайского издания Sohu.