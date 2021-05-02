«Любовь»: пожилой канадец ради жены научился делать укладку волос

Эдмонтон, 2 мая. Пенсионер из Канады обратился в салон красоты и попросил научить его делать завивку волос, чтобы помогать супруге, которой стало трудно самой делать укладку.

Мужчина рассказал, что его жена всегда любила аккуратные локоны, но она стала сильно обжигать кожу головы. Сотрудники салона красоты помогли пенсионеру и даже написали в Facebook пост о его необычной просьбе.

«Мы имели удовольствие обучать его. Мы научили его делать объемные локоны на коротких волосах, показали, как защищать ее кожу от ожогов и даже как наносить ей тушь», — написали парикмахеры.

Пост довольно быстро набрал популярность в Сети. Многие пользователи выразили восхищение поступком пожилого канадца и благодарность парикмахерам, которые помогли ему. Одна из читательниц даже назвала поступок пенсионера проявлением настоящей любви и искренней заботы.

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