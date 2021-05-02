Хоккеисты сборной РФ сыграют против сборной Белоруссии в 1/4 финала ЮЧМ-2021

Фриско, 2 мая. Команда России сразится со сборной Белоруссии в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет 3 мая.

В последнем матче группы А белорусы уступили команде Канады со счетом 2:5 и заняли третью строчку в таблице. Сборная России расположилась на втором месте в группе В. Встреча российских и белорусских спортсменов состоится 3 мая и начнется в 20:30 по московскому времени.

В других матчах четвертьфинала сборная Канады сыграет против чехов, а финские спортсмены сразятся с командой Швейцарии. Последними в игре за выход в полуфинал сойдутся сборные США и Швеции.

Последний матч россияне провели против команды Чехии. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу сборной России.