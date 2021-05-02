Необычный Porsche Cayenne выставили на аукцион за 1,3 млн рублей

Вашингтон, 2 мая. Тюнингованный в стиле ралли Transsyberia Porsche Cayenne выставлен на онлайн-аукцион Cars and Bids. Стартовая цена лота составляет 1,3 млн рублей.

Автомобиль находится в исправном техническом состоянии, без внешних недочетов с пробегом менее 200 тысяч километров. Продающийся Cayenne является полноценной копией одной из 25 моделей Porsche, которые выпускали специально для раллийных соревнований Transsyberia.

Эти модификации отличались от своих серийных «собратьев» тем, что спортивные версии получили усиленный каркас безопасности, систему пожаротушения внутри салона и под капотом. Кроме того, автомобиль обладал модернизированной трансмиссией и автоматической подкачкой колес.

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