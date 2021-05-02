«Торнадо» пронесся в окрестностях Белогорска в Приамурье

Белогорск, 2 мая. Видео, на котором нечто напоминающее торнадо бушует в окрестностях Белогорска, появилось в Сети.

Необычное для Приамурья природное явление запечатлели на видео местные жители. Об этом сообщается в одном из аккаунтов городского сообщества Белогорска в социальной сети Instagram.

Однако необычные природные катаклизмы настигли не только отечественный Белогорск. Недавно метеорологи зафиксировали крайне необычное природное явление в Руанде — водяной смерч. Причиной воронки из воздуха и облаков крошечных капель воды стал холодный поток, который прошел над теплым озером Рюондо.