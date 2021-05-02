Британка открыла бизнес по изготовлению свечей в виде фаллоса

Лондон, 2 мая. Жительница Великобритании нашла необычный способ заработка во время пандемии. Она начала создавать свечи в виде половых органов.

Владельцем бизнеса стала 25-летняя Эм Ньютон. Девушка заказала несколько игрушек из секс-шопа, чтобы использовать их в качестве формы для отливки свечей. Самым сложным, по словам британки, было объяснить матери, зачем ей столько сексуальных игрушек.

Свечи Ньютон пользуются большой популярностью. Ей уже удалось продать полтысячи своих изделий. На изготовление одного из них уходит около часа. Покупатели могут выбрать из шести доступных цветов.

Отливкой свечей девушка занимается на кухне, из-за чего у нее часто происходят конфликты с семьей. Самым большим противником бизнеса британки является ее дедушка — убежденный католик.

Психолог-сексолог Анна Котенева ранее рассказала о влиянии секса на здоровье партнеров. Регулярная половая близость способствует укреплению иммунитета и помогает бороться со стрессом.