Киргизия и Таджикистан начали отводить войска от линии соприкосновения

Бишкек, 2 мая. Ситуация в районе боевых действий, которые велись между Таджикистаном и Киргизией, близка к стабильной. Стороны начали отвод войск.

Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) заявила, что ночь прошла без обострений. Стороны продолжают отвод вооруженных сил от границы. Несмотря на это, пограничные подразделения продолжают работать в усиленном режиме, подчеркнули в (ГКНБ).

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на границе двух государства. Он переговорил с коллегами из Таджикистана и Киргизии, предложив поможешь в урегулировании конфликта.