Экономист Сафонов предположил сокращение рабочего дня до четырех часов

Москва, 2 мая. Рабочий день может составлять всего четыре часа в ближайшем будущем, остальное время люди будут посвящать самообразованию и физическому развитию.

Работа, связанная с получением денег, может сократиться до четырех часов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ доктор экономических наук Александр Сафонов.

Специалист утверждает, что государство уже уловило такой запрос и сейчас занимается наращиванием сферы для духовного и физического развития. Он считает, что продолжительная работа без выходных характерна для низкой производительности труда.

При повышении производительности отпадает необходимость работать без перерыва. Сафонов подчеркнул, что забота об отдыхе и здоровье сотрудников экономически выгодна, так как это повышает качество их труда.

По версии ФАН, одной из самых оплачиваемых профессий является стоматолог. Также в топ-5 профессий с высокой зарплатой вошли пластический хирург и пилот.