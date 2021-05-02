Автомобилистам назвали причины остановки машины сотрудниками ДПС в майские праздники

Москва, 2 мая. Сотрудники ДПС во время длительных майских праздников будут проверять водителей не только на алкоголь и наличие ОСАГО, но и на наличие фактов браконьерства.

Правоохранители многих регионов РФ практикуют рейды по выявлению незаконного отлова или отстрела животных. Согласно законодательству, охотиться можно только в специально отведенных заповедниках, с лицензией и на установленные законом виды животных.

Также традиционно сотрудники ДПС будут проверять водителей автотранспортных средств на наличие алкоголя в крови. Закон гласит, что алкотестер не должен показать больше 0.3 промилле.

Кроме того, будет осуществляться проверка автомобилей на предмет транспортировки наркотических веществ. Под подозрение сотрудников могут попасть как водители со странным поведением, так и молодые шумные компании.

Ранее инспектор ДПС в Соколе уберег женщину от телефонных аферистов. Инцидент произошел в одном из торговых центров в Соколе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД