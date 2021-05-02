Российские врачи рассказали, как уберечься от COVID-19 в майские праздники

Москва, 2 мая. Россиянам, в том числе жителям столицы, следует воздержаться от межрегиональных и международных поездок в период праздничных выходных. С таким советом к гражданам обратились врачи.

Опрошенные РИА Новости специалисты напомнили о сохранении риска заражения в Москве. Под наибольшей угрозой продолжают находиться пациенты с хроническими заболеваниями и люди преклонного возраста.

На фоне незначительного роста случаев заболевания COVID-19 в городе людям лучше провести свободное время в кругу самых близких и отказаться от посещения мест массового скопления. Об этом заявила главный врач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

«Если передвигаться в другой регион, то лучше на личном автомобиле и своей компанией», — добавил инфекционист Николай Малышев.

За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечились почти 2 тысячи человек. В общей сложности с начала пандемии в столице выздоровели более 993 тысяч пациентов.