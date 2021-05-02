Финансист Ушаков объяснил высокие проценты в МФО

Москва, 2 мая. Микрофинансовые организации устанавливают высокие проценты для оправдания своих рисков. Об этом рассказал финансовый консультант Денис Ушаков.

Люди берут в кредит небольшие суммы до получения зарплаты. Финансовые конторы повышают проценты из-за вероятности просрочки, объяснил финансист Ушаков в беседе со «Звездой».

При оформлении кредита необходимо изучить договор и пункт о просрочке платежа и штрафах. Микрофинансовые организации могут натолкнуть человека на необдуманные покупки и взятие кредита под высокие проценты, объяснил Ушаков.

«Случаи бывают разные и проценты есть грабительские – сотни и тысячи. Так, взял 50 тысяч, вернул по графику в течение месяца, однако уже в два раза больше», — привел пример эксперт.

В России снова начнут работать обычные правила выдачи потребительских кредитов, которые действовали до пандемии COVID-19. Уже с 30 июня будут отменены надбавки по рисковым ссудам, предупредили в Центробанке.