Медведь напугал дачников и туристов на острове Кунашир

Южно-Курильск, 2 мая. Медведь создает угрозу жизни людей своими регулярными появлениями в жилых районах острова Кунашир. Об этом сообщают обеспокоенные жители в соцсетях.

По информации источника, недалеко от этого места располагается детский лагерь. Люди уверены, что хищник не покинет местность, пока эксперты не примут радикальные меры.

«Все понимают, что он не уйдет, а так и будет пугать дачников и туристов, пока не пристрелят», — говорится в посте.

В Южно-Курильском лесничестве сообщили, что специалисты взяли ситуацию под личный контроль. В данный момент детский лагерь не работает и прямой угрозы нет. Однако в случае повторного появления хищника будет приниматься решение об отстреле животного.

Похожая ситуация произошла не так давно в селе Шебунино Невельского района. Там медведь подошел вплотную к территории учебного заведения.