Роспотребнадзор озвучил условие для победы над коронавирусом в России

Москва, 2 мая. Говорить о победе над коронавирусом можно в том случае, если популяционный иммунитет к COVID-19 составит 60–70%. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Самым надежным способом получить иммунитет к коронавирусу является вакцинация. Участие наибольшего количества людей в прививочной кампании позволит добиться коллективного иммунитета к инфекции в короткие сроки, заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — цитирует эпидемиолога РИА Новости.

Антитела к коронавирусу после вакцинации сохраняются в организме человека не менее 10–12 месяцев. Невосприимчивостью к любым вакцинам обладает порядка десяти процентов населения Земли, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.