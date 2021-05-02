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Роспотребнадзор озвучил условие для победы над коронавирусом в России

Общество
Роспотребнадзор озвучил условие для победы над коронавирусом в России
pixabay.com

Москва, 2 мая. Говорить о победе над коронавирусом можно в том случае, если популяционный иммунитет к COVID-19 составит 60–70%. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Самым надежным способом получить иммунитет к коронавирусу является вакцинация. Участие наибольшего количества людей в прививочной кампании позволит добиться коллективного иммунитета к инфекции в короткие сроки, заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — цитирует эпидемиолога РИА Новости.

Антитела к коронавирусу после вакцинации сохраняются в организме человека не менее 10–12 месяцев. Невосприимчивостью к любым вакцинам обладает порядка десяти процентов населения Земли, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

роспотребнадзор вакцинация коронавирус
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