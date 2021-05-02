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Жителей РФ предупредили о двойном штрафе за выброс мусора мимо контейнера

Экономика
Жителей РФ предупредили о двойном штрафе за выброс мусора мимо контейнера
 /  pixabay.com

Москва, 2 мая. Граждане, которые не донесли мусор до контейнера, рискуют заработать штраф. За повторное нарушение грозит двойная санкция, предупредил юрист Александр Татаринов.

Пока мусор не попадет в контейнер, человек будет нести ответственность за бытовые отходы. Это касается как окурков, так и крупногабаритных предметов. Ему могут выписать штраф на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, передает «Российская газета».

Если гражданина поймают второй раз за выбросом мусора в неположенном месте, ему могут выписать штраф в двойном размере. Установить владельца отходов можно и без камер видеонаблюдения.

«В пакете с мусором могут быть, например, школьные тетради с фамилией ученика, квитанции с данными владельца, конверты с адресом. По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине», — подчеркнул юрист Татаринов.

Оштрафовать могут и граждан, которые решили пожарить шашлык в неположенном месте. За нарушение правил человеку придется заплатить крупную сумму, либо ему грозит лишение свободы. Об этом предупредили в ГУ МЧС России.

деньги мусор штраф
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