Пекин, 2 мая. Норвегия уступила собственным принципам, разрешив США разместить на территории страны бомбардировщики B-1. Самолеты были переброшены в королевство для запугивания России.

Такое мнение высказали китайские эксперты в ответ на решение Вашингтона передислоцировать технику «под дуло российской армии». Действия американских властей изначально были призваны произвести на Москву мощный психологический эффект, сообщает издание Sohu.

Однако базирование самолетов ВВС США вблизи стратегически важных объектов РФ не поможет добиться желаемого. Пентагон не осознает, что сам поставил бомбардировщики под удар: норвежская база расположена в пределах досягаемости и техника может быть выведена из строя в любой момент, передает «ПолитРоссия».

«Не стоит сильно преувеличивать эффект от отправки B-1 в Норвегию. Это просто блеф», — считают специалисты Поднебесной.

Ранее США заявили якобы о стремлении к «мировому порядку» вопреки усилиям России и Китая. Озвученное является идеологическим подлогом, отметил сенатор Алексей Пушков. По его словам, он основан на произволе, исходящем от американского руководства и его союзников.