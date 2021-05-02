Робот-пылесос от Samsung научили присматривать за домашними животными

Сеул, 2 мая. Новую модель робота-пылесоса, наделенную искусственным интеллектом, выпустила южнокорейская компания Samsung Electronics.

Устройство способно распознавать бытовые приборы и мебель, такие как телевизор, кондиционер, холодильник, кровать и диван. Кроме того, пылесос может отличать деталь конструктора от носков, а электрический провод от стеклянной чашки.

Пылесос получил полноценный искусственный интеллект со способностью к самообучению. Сообщается, что устройство различает голосовые команды, однако главной отличительной чертой является то, что он может различать поведение животных. Например, если собака лает громче чем обычно или длительное время не двигается, он посылает владельцу оповещение на смартфон.

Ранее главы Цифровой трансформации представили проекты на основе искусственного интеллекта. В частности, замминистра здравоохранения Павел Пугачев на защите представил программу по внедрению технологий искусственного интеллекта в медицинской отрасли.