Билет из Москвы в Дубай стал самым дорогим для туристов в апреле

Москва, 2 мая. Перелет из Москвы в Дубай обошелся путешественникам в несколько сотен тыс. рублей. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел аналитику авиа и ж/д направлений за месяц.

Перелет в ОАЭ бизнес-классом в одну сторону в апреле обошелся москвичу в 800 000 рублей, сообщает RT. На втором месте оказался полет из столицы в Кейптаун и обратно. Два клиента сервиса заплатили за билеты в «бизнесе» более 500 000 рублей. На следующей строчке расположился авиарейс Санкт-Петербург — Дубай за 250 000 рублей.

Цена самого дорогого билета на поезд в апреле составляет 54 000 рублей. За эту сумму можно было отправиться на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург.

Кроме того РЖД разрабатывает новый туристический маршрут на Байкал. Он может включить авиаперелет и поездку на поезде.