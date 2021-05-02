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Шеф-повара открыли секрет приготовления вкусной яичницы

Общество
Шеф-повара открыли секрет приготовления вкусной яичницы
pixabay.com

Москва, 2 мая. Несколько простых секретов позволят сделать яичницу-болтунью намного вкуснее. Своими кулинарными хитростями поделились известные шеф-повара.

Сделать вкус яичницы более насыщенными позволит капля оливкового масла прямого отжима и морская соль. Растительное масло добавит в блюдо травяные нотки, а соль сделает его хрустящим.

Многие допускают ошибку, разогревая сковороду слишком сильно. По словам австралийско-французского шеф-повара Мана Фейлделя, огонь для приготовления яичницы должен быть умеренным. Для начала в посуде необходимо растопить кусочек сливочного масла и дождаться момента образования пузырьков. После этого туда можно добавлять яйцо. При подаче готовое блюдо рекомендуется взбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, добавить соль и перец.

Диетолог Светлана Титова ранее рассказала о пяти опасных для здоровья блюд. Одним из них стала яичница с беконом, которая, по словам эксперта, может спровоцировать рак поджелудочной железы.

питание кулинария яичница
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