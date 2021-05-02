Ученые США выявили склонную к алкоголизму группу крови

Вашингтон, 2 мая. Обладатели второй группы крови чаще всего страдают алкоголизмом. К таким выводам пришли ученые из США, которые провели исследование среди американцев и японцев.

Устойчивостью к злоупотреблению алкоголем могут похвастаться люди с первой группой крови. Эксперты объяснили такую взаимосвязь особенностью работы надпочечников. Они могут провоцировать недостаток глюкозы в крови, из-за чего человек пытается восполнить ее с помощью спиртного, передают «Известия».

Еще одним фактором, провоцирующим алкоголизм, может быть стресс, допустили ученые. Обладателям второй группы крови посоветовали в умеренных количествах пить красное вино. Такой напиток может растворить холестериновые бляшки и улучшить работу пищеварительной системы.

Свидетельствовать об алкоголизме могут неочевидные признаки. Среди них отмечают изменение цвета кожи, потерю или набор веса. У злоупотребляющих спиртными напитками могут развиться изжога и онемение в конечностях, предупредили британские врачи.