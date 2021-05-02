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Британская парочка проникла в поместье королевы Елизаветы II

Общество
Британская парочка проникла в поместье королевы Елизаветы II
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 2 мая. Мужчину и женщину задержали на территории Большого Виндзорского парка в Беркшире. Эта земля принадлежит семье британской королевы Елизаветы II.

Инцидент произошел еще 25 апреля. Парочка перелезла через ограждение и оказалась на территории парка. Сотрудники полиции уже установили личности нарушителей. Ими оказались 31-летний мужчина и 29-летняя женщина.

Против злоумышленников возбудили дело. На время проведения расследования их отпустили под залог. В настоящее время правоохранители выясняют мотивы нарушителей.

Королева Елизавета II недавно вернулась к своим официальным обязанностям после траура по умершему принцу Филиппу. Похороны супруга королевы прошли 17 апреля.

Елизавета II великобритания поместье
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