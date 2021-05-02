«Зенит» может оформить чемпионство в РПЛ в матче против «Локомотива»

Санкт-Петербург, 2 мая. Петербургский «Зенит» в центральном матче 28-тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) примет у себя дома московский «Локомотив». Матч пройдет на «Газпром-Арене».

В этой встрече подопечные Сергея Семака могут стать семикратными чемпионами России по футболу. За три тура до конца первенства «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице. Находящийся на втором месте «Локомотив» отстает от петербуржцев на шесть очков.

Бывший защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников уверен, что для «сине-бело-голубых» матч не окажется легкой прогулкой. По его словам, «Локомотив» сейчас находится на ходу и способен увезти очки из Петербурга, пишет RT.

В еще одном матче 28-ого тура РПЛ встретились «Сочи» и «Краснодар». Подопечные Владимира Федотова одержали уверенную победу со счетом 3:1.