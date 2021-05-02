Lada Granta возглавила рейтинг лучших бюджетных машин для поездок на дачу

Москва, 2 мая. Бюджетная Lada Granta обладает просторным багажником объемом 520 литров. Высокий дорожный просвет позволит машине справиться с любым бездорожьем.

Автомобиль для поездок на дачу должен быть простым в управлении и экономным в расходе топлива. Подходящим вариантом для этих целей станет отечественная Lada Granta. Одним из преимуществ модели является ее стоимость, которая начинается от 539,9 тысячи рублей.

Второе место занимает Lada Niva Legend стоимостью от 607,9 тысячи рублей. Замыкает тройку модель Largus по цене от 704,9 тысячи рублей.

Среди иномарок эксперты советуют обратить внимание на Chevrolet Cobalt и Skoda Rapid. Купить эти модели можно по цене от 819,9 и 892 тысячи рублей соответственно. Замыкают рейтинг кроссоверы Renault Duster и Hyundai Creta, цена на которые составляет чуть больше 1 млн рублей.

Автоэксперты ранее назвали самые мощные хэтчбэки с системой полного привода. Возглавила рейтинг модель Mercedes-AMG A 45 S с двигателем на 421 лошадиную силу.