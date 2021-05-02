Порядка 60% участников Олимпийских игр в Токио пройдут вакцинацию от COVID-19

Токио, 2 мая. Минимум 60% спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, пройдут предварительную вакцинацию от коронавируса, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Больше половины представителей из 200 государств уже уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о вакцинации атлетов перед прибытием в Японию. Вполне вероятно, что их число впоследствии увеличится. Несмотря на это, вакцинация перед приездом на Олимпиаду носит только рекомендательный, а не обязательный характер.

Изначально планировалось, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако по причине пандемии коронавируса мероприятие перенесли на год, и теперь оно состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

На отсутствие вакцинации также жалуются волонтеры Олимпиады. Подобные недовольства являются вполне обоснованными, поскольку на сегодня в Японии привиты от коронавируса менее 1% жителей.