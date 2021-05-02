«Отопительного сезона может не быть»: на Украине заявили о крахе газовой отрасли

Киев, 2 мая. Украинские поставщики могут остаться без газа, и, как следствие, лишить граждан горячей воды и отопления. Такой прогноз озвучил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

Со следующего месяца на Украине начнут действовать новые условия приобретения газа, согласно которым, поставщики должны вносить предоплату. Но такой вариант маловероятен, поскольку граждане платят за услуги уже после пользования ими.

«А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ... Отопительного сезона может и не быть», — отметил Блащук в интервью «Обозревателю».

Власти до 20 мая должны представить проекты по выводу газовой отрасли из кризиса, если предложения окажутся неэффективными, то в мае жители останутся без горячей воды. Такой версии придерживается координатор жилищно-коммунальных проектов сети «Опора» Татьяна Бойко.

Ранее Киев сообщил об увольнении Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Он лишился поста из-за многомиллиардных долгов компании. Только в 2019 году убытки составили 19 млрд гривен.